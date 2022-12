Pedrini: “PizzAut trasforma un problema in una rivincita”

Dicembre 15, 2022

Omar Pedrini, cantante, chitarrista ed ex leader dei Timoria, ha partecipato alla consegna di un assegno da 60 mila euro che Coop Lombardia ha donato a PizzAut. Un forte segnale dell’importanza di sostenere progetti che puntano all’inclusione.