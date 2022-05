Maggio 27, 2022

Agricoltori, allevatori, pastori e cittadini da diverse regioni in piazza oggi a Roma contro l’invasione dei cinghiali nella Capitale, dove si moltiplicano i casi di peste suina, mettendo a rischio gli allevamenti di maiali e produttori di salumi. Lo riferisce la Coldiretti, sottolineando come siano a rischio moltissimi posti di lavoro.