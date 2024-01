Philip Morris: presentato a Roma il progetto ‘Rec’ per il riciclo dei device Iqos e Lil

Gennaio 25, 2024

Your browser does not support the video tag.

Fino a 500mila riscaldatori di tabacco riciclati entro il 2024, con un recupero in media di oltre l’80% delle materie prime di cui sono composti. Philip Morris Italia ha presentato ‘Rec – Riciclo per economia circolare’, un progetto di riciclo totalmente dedicato ai propri dispositivi Iqos e lil non più utilizzabili. Alla presentazione ha partecipato anche il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha avuto modo di sottolineare come il progetto di Philip Morris permetterà il recupero di materie prime secondarie di cui l’Italia ha grande bisogno.