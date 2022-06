Giugno 15, 2022

È partita alla grande la 1000 Miglia, manifestazione che vede sfilare una carovana di 425 straordinarie auto d’epoca da oggi al 18 giugno, in 200 comuni italiani per un totale di 2000 chilometri in quattro giorni. Alberto Piantoni, Ceo 1000 Miglia è davvero entusiasta: ìUn’energia super positiva per questa 1000miglia che, tra l’altro, ospiterà anche i due sindaci di Brescia e Bergamo per promuovere Brescia-Bergamo capitale italiana della cultura 2023’