Picardo: “Vitiligine, malattia autoimmune importante ma la ricerca sta facendo passi avanti”

Febbraio 13, 2024

“La vitiligine è una malattia che va identificata, fino ad oggi è stata sottovalutata. La malattia rientra nel quadro delle malattie autoimmuni. La ricerca ha fatto importanti passi avanti. In Europa è stato registrato il primo prodotto topico per il trattamento della vitiligine e sono in corso sperimentazioni cliniche con farmaci sistemici, quindi la prospettiva è rosea” ha detto Mauro Picardo, coordinatore Task Force per la vitiligine della SIDeMaST a margine della conferenza “Focus vitiligine: tappa conclusiva del Tour Nazionale” che si è tenuta presso il Senato della Repubblica.