Pipeline & Gas Expo, Bernieri (Diamond Pauber): “Decommissioning apre a economia circolare e rivalutazione stato di attività impianti”

3 Giugno 2024

“Il decommissioning è molto importante perchè permette sia di smantellare grandi impianti ormai fuori attività che di risolvere i problemi di contaminazione quindi apre sia all’economia circolare fino alla rivalutazione dello stato di attività”. Lo afferma ai microfoni dell’Adnkronos Stefano Bernieri, Ceo Diamond Pauber, a margine del convegno ‘Riconversione, revamping e decommissioning di infrastrutture e impianti nei settori dell’oil and gas e del power generation: tecnologie e trend per la transizione energetica’, svoltosi in occasione della giornata inaugurale della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions.