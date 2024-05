Pipeline & Gas Expo, Caravita (Fagioli): “Fagioli protagonista transizione energetica attraverso decommissioning, ingegneria e logistica”

30 Maggio 2024

“Fagioli, che oggi conta 600 dipendenti con circa 200 milioni di fatturato, nasce nel ’50 e da sempre è impegnata nell’ambito energetico, specializzandosi, negli anni, in tecnologie che permettono spostamenti, traslazioni e sollevamenti di elementi enormi e di peso fino a 40-45 mila tonnellate. Fagioli vuole essere protagonista nell’ambito della transizione energetica, quindi il decommissioning, ingegneria e logistica”. Così, Lorenzo Caravita, sales director di Fagioli, a margine del convegno ‘Riconversione, Revamping e Decommissioning di Infrastrutture e Impianti nei Settori dell’Oil & Gas e del Power Generation: Tecnologie e Trend per la transizione energetica’, svoltosi nel corso della giornata inaugurale della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions.