Pipeline & Gas Expo, Laurini (Laurini Officine Meccaniche): ‘Nostra forza è trovare soluzione a problemi cliente’

31 Maggio 2024

“La nostra forza in Laurini Officine Meccaniche è di dare una soluzione a un problema del cliente perciò andiamo a fare trasformazioni speciali e macchine su misura per soddisfare le richieste che ci vengono fatte. La novità che Laurini Officine Meccaniche ha portato in fiera è un escavatore multifunzione perché ha la possibilità di cambiare il braccio per vari utilizzi”. Sono le parole di Lodovico Laurini, outsourcing manager di Laurini Officine Meccaniche, a margine della seconda giornata della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions.