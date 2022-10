Ottobre 25, 2022

I pazienti affetti da un tumore della testa e del collo, che si trovano senza voce o con difficoltà a parlare, possono avvalersi del supporto della app “La Mia Voce” uno strumento di comunicazione assistita lanciato da Merck nel 2013 e presentato, nella sua veste aggiornata, al Festival della Scienza di Genova. Alla presentazione anche il Dottor Paolo Pisani, Presidente Ailar (Associazione Italiana Laringectomizzati).