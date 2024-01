Pistorius lascia il carcere, libertà vigilata fino al 2029

Gennaio 6, 2024

Oscar Pistorius, condannato per l’omicidio della fidanzata il 14 febbraio 2013, ha lasciato il carcere ma resterà in libertà vigilata fino al 2029. Fino al termine della pena, l’ex paralimpico non potrà avere contatti con i media, non potrà bere alcolici e sarà sottoposto a una serie di restrizioni tra cui quelle riguardanti gli orari di uscita.