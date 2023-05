Maggio 24, 2023

Il Ministro per gli Affari Europei, la Coesione, il Sud Raffaele Fitto detta i tempi per definire le proposte di modifica al Pnrr. In una lettera indirizzata ai singoli ministeri chiede di formalizzare l’elenco degli investimenti per i quali emergono ritardi e difficoltà.