Pnrr, i sindaci: “Serve sistema automatico anticipi”

Giugno 5, 2023

“Se glieli dai, i Comuni i soldi li spendono e spendono bene. Il problema è che arrivano troppo lentamente: il governo deve introdurre un meccanismo automatico per gli anticipi se vuole imprimere una svolta alla spesa”. Lo afferma Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci intervendo in tema di Pnrr. Dai comuni arriva la richiesta al governo di introdurre un sistema automatico per gli anticipi. Per De Caro bisogna estendere la norma sulle semplificazioni anche ad alloggi popolari, parchi e impianti per rifiuti.