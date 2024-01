Ponte Epifania, quasi 7 milioni di italiani in viaggio

Gennaio 4, 2024

La Befana ‘vien di weekend’ e chiude le festività natalizie con una bella performance: 6 milioni e 837mila italiani si mettono in viaggio prima di tornare alla quotidianità del ‘dopo vacanze’. Emerge da un’indagine realizzata dalla Federalberghi. Anche in questa circostanza, la meta privilegiata è il Belpaese, mentre solo una minima parte ha optato per un viaggio all’estero.