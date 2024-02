Poste italiane, l’Antitrust avvia istruttoria

Febbraio 8, 2024

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato di avere avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Poste Italiane. Secondo l’Antitrust Poste Italiane non avrebbe reso accessibile l’insieme della rete e degli uffici postali alle imprese direttamente concorrenti della propria controllata PostePay nei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale.