Giugno 13, 2022

In occasione della seconda delle tre giornate durante le quali i padiglioni di Piacenza Expo ospitano le due fiere ‘gemelle’, Pipeline and Gas Expo e Hydrogen Expo, Fabio Potestà, fondatore e presidente di Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice delle kermesse, annuncia la prossima edizione della rassegna dedicata all’idrogeno, che prevede una ulteriore novità, gli Hydrogen Awards.