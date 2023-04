Aprile 14, 2023

“Iniziativa attuale e coerente con le esigenze delle imprese che cercano persone ma hanno maggiori difficoltà rispetto al passato. Raccontare le imprese aiuta ad individuare le risorse più adeguate e a trattenerle”. Lo ha dichiarato Maria Raffaella Caprioglio, Presidente di Umana, in occasione della prima edizione del Premio Film Impresa, che ha avuto luogo il 12 e 13 aprile nella Casa del Cinema di Roma.