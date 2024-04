Premio ‘Io sono una persona per bene’: Pellerucci, “Dal 2016 premiamo le persone per bene”

8 Aprile 2024

“Il premio ‘Io sono una persona perbene’ nasce nel 2016 perché le informazioni che venivano date dai media riguardavano principalmente notizie che non erano buone. A noi, però, non sembrava giusto che venisse raccontato solo il mondo delle persone non per bene. Per questo abbiamo cominciato a narrare e poi premiare la storia di singoli eroi, singole persone, che ogni giorno svolgono la loro attività per il bene comune”. Lo ha detto il Presidente dell’associazione Io Sono Una Persona Per Bene, Sauro Pellerucci, a margine della consegna del premio ‘Io sono una persona per bene’ allo stilista Brunello Cucinelli che si è tenuto a Terni presso il Salone Balzani del PalaSì!