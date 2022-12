Dicembre 16, 2022

Una Roma inedita mai vista prima, sospesa in un tempo indefinito, avvolta da un’aura di bellezza “dormiente”, che viene dal passato per lasciarci una nuova visione di futuro. Questo è il progetto “Roma. Silenziosa bellezza” che comprende il volume edito da Rizzoli per conto di Webuild e la mostra organizzata con l’Istituto VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia nella Sala Zanardelli al Vittoriano.