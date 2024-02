Presto in libreria e a teatro “La donna della bomba atomica” di Gabriella Greison

Febbraio 5, 2024

“Ho seguito le tracce di Oppenheimer e degli altri fisici che hanno preso parte al ‘progetto Manhattan’ e, naturalmente, ho trovato anche le storie delle scienziate che vi hanno lavorato. Quella che mi è piaciuta di più è stata Leona Woods. Racconto lei perché ho la necessità di raccontare un diario di quel periodo, attraverso il quale narrare anche il combattimento di questa scienziata”. Così Gabriella Greison, fisica, divulgatrice scientifica, attrice e scrittrice, parlando del suo ultimo lavoro ‘La donna della bomba atomica”, declinato sia in forma di romanzo che di spettacolo teatrale da lei stesso interpretato. Il libro, edito da Mondadori, sarà nelle librerie dal 20 febbraio mentre la tournée teatrale comincerà il 1° marzo nell’auditorium di Nembro, a Bergamo.