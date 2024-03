Prevenzione del tumore al colon-retto, il Policlinico Tor Vergata si illumina di BLU, un appello alla sensibilizzazione e ai controlli regolari

23 Marzo 2024

Il Policlinico Tor Vergata si tinge di blu in segno di sensibilizzazione contro il tumore al colon-retto. Marzo, il mese europeo della Prevenzione del Tumore del colon-retto, vede l’adesione dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e del Policlinico alla campagna per la diagnosi precoce e l’importanza della prevenzione. Con oltre due milioni di nuovi casi all’anno nel mondo, di cui 450.000 in Europa e oltre 50.000 in Italia, il tumore al colon è una delle principali cause di morte per tumore. L’UTV e il PTV, con il loro Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) offrono tecnologie all’avanguardia e terapie personalizzate.