Prima pillola contraccettiva maschile, al via test clinici

Dicembre 21, 2023

Al via la sperimentazione del ‘pillolo’, il primo contraccettivo non ormonale per lui. Lo ha annunciato l’azienda statunitense YourChoice Therapeutics, che ha cominciato a somministrare il farmaco – al momento identificato con la sigla Yct-529 – a volontari di sesso maschile in un trial clinico di fase uno. Gli studi preclinici, finanziati in parte dai National Institutes of Health, hanno dimostrato che Yct-529 è efficace al 99% e reversibile al 100%, senza effetti collaterali.