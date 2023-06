Prisco: “Dignità al lavoro e alle rappresentanze della categoria, interlocuzione aperta con Confsal”

Giugno 27, 2023

Prisco: “Dignità al ruolo al lavoro e alle rappresentanze della categoria. Vogliamo costruire una nazione capace di rispondere alle sfide della contemporaneità, facendolo insieme ai corpi intermedi, la presenza di tutto il Governo dimostra questo ed una interlocuzione aperta con Consalf” ha dichiarato Emanuele Prisco, Sottosegretario Ministero dell’Interno, a margine del Convegno Confsal “Il Valore del Lavoro”. “Il governo ha fatto una scelta sulle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco di recuperare le forti carenze di organico che vi erano e su questo stiamo facendo un investimento molto importante, compatibilmente con le risorse dello Stato, nonostante l’ultima legge di bilancio abbia assorbito quasi tutte le risorse nel caro energia”.