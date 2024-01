Pro Vita & Famiglia lancia la campagna “Semplicemente Umano”

Gennaio 26, 2024

È stata presentata a Roma, con una conferenza stampa organizzata da Pro Vita & Famiglia onlus, in collaborazione con World Youth Alliance, la campagna di sensibilizzazione “Semplicemente Umano”. Durante l’incontro sono stati presentati i risultati di un sondaggio condotto da Pro Vita & Famiglia e commissionato a Noto Sondaggi.