Protesta trattori, il punto: accordo in maggioranza su sostegni

Febbraio 13, 2024

La maggioranza trova l’accordo sui sostegni agli agricoltori con l’esenzione dell’Irpef fino a 10mila euro ed esenzione del 50% per i redditi fino a 15mila euro. Per la premier Meloni, quello che gli agricoltori chiedono “sono le posizioni che il governo italiano ha tenuto in Europa su molti dossier”. L’intesa tuttavia spacca ancora di più gli agricoltori.