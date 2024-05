Pulina (Università di Sassari): “Riprogettare le aziende con processi digitali”

29 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

“La trasformazione digitale è un processo ineludibile per ottimizzare processi produttivi”. Così Giuseppe Pulina, professore ordinario di Etica e Sostenibilità degli Allevamenti, Università di Sassari, intervistato da Adnkronos a margine della conferenza stampa per la presentazione del Rapporto “La transizione digitale delle filiere italiane della carne” che si è tenuta in Senato. Durante la conferenza è stato siglato il Manifesto Smart Meat 2030 – Sustainable Management and Advanced Responsible Technologies for Meat Ecosystems and Agri-food Tracking – per la sostenibilità digitale del settore zootecnico italiano.