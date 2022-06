Giugno 21, 2022

Your browser does not support the video tag.

Il missile balistico intercontinentale ‘Sarmat’ sarà operativo entro la fine dell’anno. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro al Cremlino con i diplomati dell’Accademia militare russa. Testato ad aprile il Sarmat secondo Mosca è in grado di penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente e futura.