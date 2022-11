Novembre 22, 2022

L’Argentina di Messi è stata clamorosamente battuta dall’Arabia Saudita, che vince 2-1 in rimonta nel match valido per il Gruppo C dei Mondiali di Qatar 2022 e regala la prima clamorosa sorpresa del torneo. Stasera esordio dei campioni del mondo in carica della Francia che alle 20 affronteranno l’Australia.