Dicembre 7, 2022

Mondiali Qatar 2022, un super Portogallo e la sorpresa Marocco approdano ai quarti di finale.

Il calendario delle partite in programma: Croazia-Brasile 9 dicembre ore 16; Olanda-Argentina 9 dicembre ore 20; Marocco-Portogallo 10 dicembre ore 16; Inghilterra-Francia 10 dicembre ore 20.