Gennaio 24, 2023

L’eurodeputato eletto nel Pd Andrea Cozzolino, attualmente nei Non Iscritti, ha detto alla commissione Juri a Bruxelles di non avere “mai ricevuto somme di denaro, né direttamente né indirettamente, né in contanti né con transazioni finanziarie, né per me né per qualsivoglia associazione, fondazione, Ong, impresa o persona fisica”.