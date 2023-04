Aprile 11, 2023

Qatargate, la Corte d’Appello rinvia al 2 maggio l’udienza per l’estradizione di Andrea Cozzolino, l’europarlamentare raggiunto da un mandato di arresto europeo il 10 febbraio scorso a Napoli per i reati partecipazione e organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio. Accolte le richieste di integrazione presentate dalla difesa, in particolare di una relazione sul carcere belga in cui l’europarlamentare sarebbe eventualmente detenuto.