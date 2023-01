Gennaio 31, 2023

Nella sede di Palazzo Mastai a Roma, lunedì 30 gennaio si è tenuta la conferenza stampa “Quando il lupus attacca il rene” per parlare della nefrite lupica, complicanza renale osservata in pazienti che presentano il lupus, malattia autoimmunitaria che colpisce molteplici organi ed apparati, tra cui il rene. Durante l’incontro è emerso che l’anticorpo monoclonale Belìmumab ha dimostrato di essere un presidio efficace e sicuro contro la nefrite lupica, in aggiunta alla terapia standard.