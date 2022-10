Quirinale, Mattarella riceve familiari Piero Angela e vertici Rai

Ottobre 13, 2022

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale la moglie di Piero Angela, Signora Margherita Pastore con i figli Alberto e Christine, insieme alla Presidente della Rai, Marinella Soldi, all’Amministratore Delegato, Carlo Fuortes e alla Direttrice di Rai Cultura, Silvia Calandrelli. Nel corso dell’incontro è stata consegnata al Presidente Mattarella copia della serie “Superquark – Prepararsi al Futuro”, 16 puntate ideate e scritte da Piero Angela e dedicate alle nuove generazioni, in onda dal 14 ottobre su Rai 3.