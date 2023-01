Rapporto Ossfor, coordinatore Macchia: “L’osservatorio referente unico su malattie rare e farmaci”

Gennaio 31, 2023

“Il 6° rapporto rappresenta un momento straordinario per la storia di Ossfor (Osservatorio farmaci orfani), che si colloca come referente unico nella generazione di dati nel mondo delle malattie rare e farmaci orfani. Dal rapporto emerge una situazione dicotomica, con un’alta disponibilità di farmaci, tempi di approvazione molto rapidi e impegni di ricerca importanti, ma tempi di accesso differenziati da una regione all’altra che generano iniquità: le politiche sanitarie devono andare nella direzione di ridurre queste differenze inaccettabili”.