Gennaio 31, 2023

“Nel rapporto presentato oggi i risultati mostrano un’elevata disponibilità di farmaci orfani sul territorio nazionale e una omogenea uniformità di accesso a livello regionale. Per quanto riguarda le tempistiche di approvazione questi si misurano attorno all’anno, dato in linea con i parametri europei e che verrà migliorato ulteriormente nel tempo”.