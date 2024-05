ReBuild 2024, a Riva del Garda la 10^ edizione della kermesse dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito

15 Maggio 2024

Si è conclusa oggi al Centro congressi di Riva del Garda la decima edizione di ReBuild – Meeting the next built environment, la due giorni dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito, intitolata ‘Values drive value: valori che generano valore’. La kermesse è una preziosa occasione di confronto e arricchimento per gli operatori della filiera delle costruzioni. Al centro di questa edizione le opportunità offerte al settore dal connubio di innovazione e principi di sostenibilità.