ReBuild 2024, D’Antimo: “Acciaio è per sua natura infinitamente riciclabile”

15 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

“L’industria dell’acciaio sta facendo la sua parte nel processo di decarbonizzazione perché siamo tra le aziende Hard to abate (HTA) – in termini di emissioni – ma in particolare, siamo fortunati perché l’acciaio è un materiale intrinsecamente circolare e quindi per sua natura infinitamente riciclabile”. Così, Marina D’Antimo, Advanced Building solutions & Sustainability Lead per Steligence ArcelorMittal , intervenuta in occasione della seconda giornata di lavori della decima edizione di ReBuild – Meeting the next built environment.