Regione Lazio, Nobili: “Stupito da Pd. Conclusa esperienza coalizione D’Amato

Marzo 13, 2023

“Faremo un’opposizione seria per gli interessi dei cittadini di Roma e Lazio. Porteremo avanti i nostri punti programmatici, primi fra tutti il termovalorizzatore e il rilancio della Capitale”, lo ha detto il Consigliere di Italia Viva alla Regione Lazio, Luciano Nobili, a margine della prima seduta del Consiglio regionale tenutosi alla Pisana. “Ci aspettavamo la possibilità di un incontro di coalizione fra quelli che hanno sostenuto D’Amato, ma non c’è stata – ha continuato -. Vuol dire che si può considerare già conclusa questa esperienza e mi stupisce che il Pd abbia sostenuto un candidato del M5s come segretario di presidenza”.