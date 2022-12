Reporter Senza Frontiere: “Nel 2022 record di giornalisti in carcere”

Dicembre 15, 2022

Secondo il rapporto annuale di Reporter senza frontiere, nel 2022 il numero di reporter incarcerati nel mondo ha raggiunto un nuovo record: 533, circa 40 in più rispetto al 2021. Più della metà dei giornalisti detenuti nel mondo al 1 dicembre si trova in cinque paesi: Cina (110), Birmania (62), Iran (47), Vietnam(39) e Bielorussia (31). Al momento nel mondo ci sono 65 giornalisti trattenuti in ostaggio e 49 gli scomparsi. Il rapporto segnala anche l’aumento del numero dei giornalisti uccisi (57).