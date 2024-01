Rete autostradale compie 100 anni: le sfide per la transizione ecologica

Gennaio 26, 2024

“A 100 gli anni dal compimento della rete autostradale italiana è aperto il dibattito sulla transizione ecologica che ha tra gli obiettivi la riduzione del 42% dell’impronta carbonica per il 2030. Questo e altri temi sono al centro del libro “La Rivoluzione della mobilità sostenibile parte dalle autostrade. Sicure, digitali e decarbonizzate”, presentato a Roma, presso il Chiostro del Bramante da Autostrade per l’Italia alla presenza del ministro dei Trasporti Matteo Salvini”