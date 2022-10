Ottobre 14, 2022

In occasione della cerimonia di premiazione dei 63 vincitori dell’11esima edizione dei Bandi di Gilead Italia, Eleonora Sarchi, Dirigente medico presso la Struttura Complessa di Malattie Infettive dell’ospedale alessandrino, dopo aver ritirato il riconoscimento ottenuto, illustra i punti cardine del suo progetto “Gestione del paziente con infezione da HIV per supportare il successo terapeutico a lungo termine”.