Roma, Gdf sequestra 30 milioni di luminarie e addobbi natalizi

Dicembre 30, 2022

Sono oltre 30 milioni gli articoli sottoposti a sequestro dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma che hanno denunciato all’autorità giudiziaria 9 persone e segnalato in via amministrativa alla Camera di Commercio altre 11, quali rappresentanti legali di altrettante società di import-export, per le violazioni al ‘Codice del Consumo’. Sequestrati alberelli, luminarie, cappelli, occhiali e braccialetti di Babbo Natale, addobbi, decorazioni varie e articoli per presepi non in linea con gli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale e quindi potenzialmente pericolosi per la salute.