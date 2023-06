Giugno 28, 2023

“Oggi si è parlato di inverno demografico e Danone per contrastare il fenomeno sta portando avanti dal 2011 una serie di provvedimenti che hanno portato ad un miglioramento del contesto sociale nel posto di lavoro”. Così l’Head of Compliance Italy & Greece di Danone, Giovanna Rosato, a margine dell’evento di lancio del nuovo progetto editoriale di Adnkronos chiamato Demografica, tenutosi presso il Palazzo dell’Informazione a Roma.