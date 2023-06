Giugno 28, 2023

“Quella di oggi è stata un’occasione importante per parlare di natalità. C’è un governo che ha dichiarato di investire su strumenti a supporto delle famiglie e pensiamo che ci sia uno spazio per semplificare la normativa a costo zero”. Così l’Amministratore Delegato di Edenred Italia, Fabrizio Ruggiero, a margine dell’evento di lancio del nuovo progetto editoriale di Adnkronos chiamato Demografica, tenutosi presso il Palazzo dell’Informazione a Roma.