Maggio 4, 2023

Capire le attitudini di una persona e poi valutare le sue competenze. Questo il metodo utilizzato da Decathlon quando si tratta di selezionare il personale. L’azienda specializzata in abbigliamento e attrezzature sportive festeggia il trentesimo anniversario dell’apertura del suo primo negozio in Italia.