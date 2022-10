Ottobre 4, 2022

“La Ryder Cup avvicinerà Italia e Germania, siamo qui per conoscere il territorio del Lazio che diventerà la destinazione per molti turisti tedeschi”. Lo ha dichiarato Oliver Tzshaschel, responsabile comunicazione della Federazione tedesca di golf, in occasione di una visita a Roma presso il Marco Simone golf & country club che ospiterà la competizione nel 2023.