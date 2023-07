Saldi estivi al via da oggi, sei italiani su 10 pronti a fare acquisti

Luglio 6, 2023

Saldi di fine stagione al via da oggi in tutte le regioni, con l’esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano. Oltre 6 italiani su 10 – il 61% – già prevedono di acquistare in saldo almeno un prodotto di abbigliamento, calzature e accessori, con un budget previsto di 227 euro a persona. Un ulteriore 30%, invece, è pronto ad acquistare se dovesse trovare l’offerta giusta. È quanto emerge da un sondaggio sulle intenzioni di acquisto per i saldi estivi 2023, condotto da IPSOS per Confesercenti.