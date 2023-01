Gennaio 1, 2023

Your browser does not support the video tag.

Pronto il calendario per i saldi invernali 2023, con acquisti per gli italiani a prezzi vantaggiosi. La prima regione italiana a partire sarà la Sicilia dal 2 gennaio al 15 marzo, in tutte le altre regioni invece i saldi inizieranno dal 5 gennaio. A cambiare è invece il periodo di durata degli sconti: saldi fino al 15 febbraio nel Lazio, al 18 febbraio a Bolzano, al 28 febbraio in Calabria e fino al 2 aprile in Campania.