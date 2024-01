Saldi invernali in tutta Italia

Gennaio 5, 2024

Dopo l’anticipo della Valle d’Aosta, hanno preso il via oggi i saldi invernali in tutte le regioni italiane: da qui a domenica 7 gennaio saranno circa 12 milioni gli italiani che acquisteranno un prodotto moda a prezzo scontato – nei negozi e sulla rete – per una spesa complessiva di circa 1,8 miliardi di euro. A stimarlo è Confesercenti.