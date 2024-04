Salone del Mobile, de Vivo: “Nautica e design da sempre un connubio”

23 Aprile 2024

“Nautica e design sono sempre stati un connubio, poiché le barche sono design che deve andare in mare.Le barche devono infatti essere anche belle da vedere e da vivere e, soprattutto, funzionali”. Sono le parole di Stefano de Vivo, chief commercial officer di Ferretti Group e managing director di Wally, a margine della tavola rotonda ‘Nautica e design: le influenze positive del Made in Italy’, svoltasi nell’ambito del Salone del Mobile di Milano ed in collaborazione con il Salone Nautico Internazionale di Genova. Un confronto tra progettisti e aziende per comprendere come il ruolo del design sia sempre più cruciale nello sviluppo dell’industria nautica.