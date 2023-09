Settembre 15, 2023

Scienziati, medici, professionisti sanitari ed esperti provenienti da ogni parte del mondo riuniti a Milano, dal 9 al 13 settembre, per l’edizione 2023 del Congresso internazionale della European Respiratory Society. Al centro del dibattito, l’asma grave e i recenti farmaci biologici che stanno rivoluzionando il trattamento della patologia.